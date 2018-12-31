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31.12.18 / 20:01 Новости / Петербург и Ленобласть

Нерпенок Крошик поздравил всех с Новым годом

И сфотографировался с елкой

Нерпенок Крошик поздравил всех с Новым годом. Его поздравление и пожелания «Фонда друзей балтийской нерпы» опубликовано в понедельник в социальной сети «ВКонтакте».

В группе фонда опубликованы фотографии нерпенка. Также организация сообщила о состоянии тюленя под мостом и других своих подопечных.


Напомним, тюленя под мостом в Петербурге обнаружили в декабре. Специалисты заявили, что животному ничто не угрожает: «С виду животное более — менее упитанное, крови вокруг нет».

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