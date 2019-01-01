В Петербурге прошел традиционный крестный ход трезвенников Он собрал более 100 участников

В Петербурге прошел традиционный крестный ход православных трезвенников. Мероприятие было организовано во вторник, 1 января.

Как передает «Росбалт», крестный ход собрал более 100 участников. Они собрались у Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, а затем отправились на Николаевское кладбище для панихиды у могилы Иоанна Снычева, митрополита Ленинградского и Ладожского, уточняет агентство.

Крестный ход трезвенников проходит ежегодно. В этом году он проводился в 19-й раз. Маршрут этого года менять не стали.