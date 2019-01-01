Артемий Лебедев подарил «всем желающим» логотип Петербурга Его можно использовать для продвижения города

Дизайнер Артемий Лебедев подарил «всем желающим» на Новый год логотип Петербурга. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram накануне.

Лебедев отметил, что использовать логотип можно бесплатно «для любых питерских целей». «Главное — чтобы это шло на пользу Питеру и бизнесу», — подчеркнул он.

Добавим, пользователь, желающий скачать логотипы, в полном объеме принимает условия неисключительной лицензии. Согласно ее положениям, в частности, лицензиат может использовать логотипы для продвижения Петербурга в сфере туризма, без права менять изображения.

Напомним, студия Артемия Лебедева разработала туристический логотип для Петербурга в 2015 году. Заказчиком выступил городской комитет туризму, который заплатил за проект один рубль. После этого региональное УФАС, рассмотрев заявление частного рекламного агентства, выявило нарушения при заключении договора.

Летом прошлого года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал комитет по туризму расторгнуть договор со студией Лебедева. В свою очередь апелляционный суд встал на сторону Смольного. Разбирательство дошло до Верховного суда РФ, который в августе этого года отказался рассматривать дело. До этого – в мае – Смольный расторг контракт со студией. В результате, исключительные права на серию туристических логотипов Петербурга перешли к студии.