Путин поздравил россиян с Новым 2019 годом

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым 2019 годом. Обращение главы государства транслировали по федеральному телеканалу «Россия 1».

Путин пожелал жителя России радости и благополучия. Всей стране президент пожелал процветания и успехов. Он отметил, что россияне должны объединится для улучшения жизни в стране.

«Но все же, мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой. Нам предстоит решить немало насущных задач. В экономике, науке и технологиях. В здравоохранении, образовании и культуре. И главное: шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни», — заявил президент.