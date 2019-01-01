Все новости

01.01.19 / 00:06 Новости / Общество / Россия и мир

Путин поздравил россиян с Новым 2019 годом

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым 2019 годом. Обращение главы государства транслировали по федеральному телеканалу «Россия 1».

Путин пожелал жителя России радости и благополучия. Всей стране президент пожелал процветания и успехов. Он отметил, что россияне должны объединится для улучшения жизни в стране.

«Но все же, мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой. Нам предстоит решить немало насущных задач. В экономике, науке и технологиях. В здравоохранении, образовании и культуре. И главное: шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни», — заявил президент.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.