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03.01.19 / 16:02 Новости / Россия и мир / Экономика

«Дочка» Сбербанка заявила о необоснованности обвинений Нацбанка Украины

Банк может обжаловать размер штрафа

Фото АБН

Дочерняя компания Сбербанка заявила о необоснованности обвинений Нацбанка Украины. Кредитная организация сообщила об этом в четверг.

В компании отметили, что предпринятые меры являются «нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка». В частности, Сбербанк обратил внимание на необоснованность решения – так как банк провел внутренние мероприятия по ужесточению контроля.

Кроме этого, кредитная организация считает, что украинский регулятор использует «размытые формулировки». Сбербанк заявил, что ситуация не повлияет на работу банка и организация оставляет за собой право обжаловать размер штрафа.

Напомним, ранее Нацбанк Украины сообщил о наложении штрафа на украинское отделение Сбербанка. Размер штрафа – 94,73 млн гривен. Украинский регулятор заявил, что Сбербанк замешан в отмывании доходов.

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