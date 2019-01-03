«Дочка» Сбербанка заявила о необоснованности обвинений Нацбанка Украины Банк может обжаловать размер штрафа

Дочерняя компания Сбербанка заявила о необоснованности обвинений Нацбанка Украины. Кредитная организация сообщила об этом в четверг.

В компании отметили, что предпринятые меры являются «нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка». В частности, Сбербанк обратил внимание на необоснованность решения – так как банк провел внутренние мероприятия по ужесточению контроля.

Кроме этого, кредитная организация считает, что украинский регулятор использует «размытые формулировки». Сбербанк заявил, что ситуация не повлияет на работу банка и организация оставляет за собой право обжаловать размер штрафа.

Напомним, ранее Нацбанк Украины сообщил о наложении штрафа на украинское отделение Сбербанка. Размер штрафа – 94,73 млн гривен. Украинский регулятор заявил, что Сбербанк замешан в отмывании доходов.