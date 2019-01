Космический зонд сел на обратную сторону Луны впервые в истории. Посадка произошла в четверг.

На Лугу приземлился китайский зонд Chang’e-4, передает Xinhuanet. Миссия зонда – сфотографировать поверхность спутника, собрать грунт и проведение биологического эксперимента – создание замкнутой экосистемы. Для этого ученые поместили на борту аппарата контейнер с растениями и личиками шелкопряда.

«It was a great challenge fulfilled in a short time, and with high difficulty and risks.» Check out these breathtaking photos of Chinese lunar probe Chang’e-4’s 12-minute landing on a crater on the far side of the moon https://t.co/q0JwTLnh1L pic.twitter.com/Z7cli4hOp6

— XHscitech (@XHscitech) 3 января 2019 г.