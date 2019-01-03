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03.01.19 / 15:30 Новости / Россия и мир

Космический зонд сел на обратную сторону Луны впервые в истории

Он сделает фото спутника

Космический зонд сел на обратную сторону Луны впервые в истории. Посадка произошла в четверг.

На Лугу приземлился китайский зонд Chang’e-4, передает Xinhuanet. Миссия зонда – сфотографировать поверхность спутника, собрать грунт и проведение биологического эксперимента – создание замкнутой экосистемы. Для этого ученые поместили на борту аппарата контейнер с растениями и личиками шелкопряда.

Отметим, ранее все космические зонды садились на видимую сторону Луны. Добавим, в ноябре генконструктор пилотируемых комплексов Евгений Микрин заявил, что Россия намерена построить национальную станцию на орбите спутника Земли. Строительство планируют начать в 2025 году, уточнил Микрин.

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