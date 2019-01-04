Coca-Cola закрыла сделку по покупке Costa Coffee за $4,9 млрд Для выхода на рынок горячих напитков

Coca-Cola закрыла сделку по приобретению сети кофеен Costa Coffee за $4,9 млрд. Об этом организация сообщила в четверг.

Продавец — Whitbread PLC. В Coca-Cola отметили, что компании открываются большое возможности благодаря ее опыту в маркетинге и глобальному охвату, а также потенциалу Costa Coffee. Гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил, что организация намерена использовать платформу сети кофеен для расширения портфеля активов в развивающейся кофейной отрасли.

Напомним, стороны сообщили о сделке в августе прошлого года. Coca-Cola планировала с помощью покупки выйти на рынок горячих напитков. В октябре источники заявили, что Coca-Cola интересуется покупкой Borjomi. Также компанией заинтересована Nestle.