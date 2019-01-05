Эксперты определили самый производительный смартфон декабря на платформе Android На 306,6 тыс. баллов

Эксперты бенчмарк-компании AnTuTu определили самое производительное мобильное устройство декабря 2018 года на базе мобильной платформы Android — Huawei Mate 20. Об этом в компании сообщили в субботу.

Эксперты оценили смартфон на 306,6 тыс. баллов. Он появился в России в октябре прошлого года.

Второе место в декабрьском рейтинге занял Huawei Mate 20 Pro. Его оценка — 303 тыс. баллов. Вслед за лидерами в рейтинге идут Huawei Mate 20X, игровой девайс Asus ROG Phone, OnePlus 6T, OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi8, Xiaomi Black Shark и Pocophone F1.

Отметим, бенчмарк AnTuTu составляет подобные рейтинги каждый месяц. Уточняется, что все оценки усреднены. В ноябре 2018 года этот список возглавил Huawei Mate 20 Pro. Нынешний лидер располагался на втором месте. Топ лучших устройств на базе iOS в ноябре прошлого года возглавил 11-дюймовый iPad Pro.