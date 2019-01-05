В больницу из-за несвежих салатов попали около 500 петербуржцев Количество госпитализированных из-за отравления увеличивалось с каждым днем

В Городскую инфекционную клиническую больницу им. Боткина за первые три дня текущего года попали около 500 человек с отравлением. Об этом в субботу сообщил главврач учреждения, профессор Алексей Яковлев.



Как передает 78.ru, врач связывает это с несвежими салатами, которые петербуржцы доедают после Нового года. Рост числа госпитализированных с симптомами кишечной токсикоинфекции увеличивалось каждый день. В первый день нового года в Боткинской больнице оказались 124 человека с отравлением, во второй день – 173 человека, а 3 января – 197 пострадавших.

Отметим, в мае 2018 года в Боткинскую больницу госпитализировали сотрудников Мариинского театра. У всех были симптомы отравления. Точное количество пострадавших не сообщалось. Сотрудники Мариинки почувствовали себя плохо после обеда в столовой.