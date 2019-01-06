Космический корабль OSIRIS-REx прислал фотографию астероида Бенну, Земли и Луны Снимок был сделан на расстоянии 114 млн километров от Земли

Космический корабль OSIRIS-REx прислал фотографию астероида Бенну, на которую попали Земля и Луна. Об этом в воскресенье сообщили на сайте миссии.

Снимок был сделан 19 декабря на расстоянии 114 млн километров от Земли. Луна и Земля видны на в левом нижнем углу снимка благодаря 5-секундной экспозиции. А астероид Бенну, на изучение которого отправился OSIRIS-REx, расположен в правом верхнем углу фотографии. Бенну выглядит переэкспонированным из-за того, что находится всего в 43 километрах от корабля. Аппарат использовал камеру NavCam 1.

Отметим, автоматическую межпланетную станцию OSIRIS-REx отправили в космос 8 сентября 2016 года. Ее задачей стало изучение околоземного астероида Бенну размером 500 м. Предполагается, что миссия займет пять лет. После прибытия к астероиду 3 декабря 2018 года аппарат принялся за изучение состава грунта и др. Заказчик и оператор миссии – NASA.