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08.01.19 / 13:14 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Япония предложила России отказаться от взаимных прав на компенсацию по Курилам

Готова сама заплатить компенсацию бывшим жителям островов

Пять Курильских островов

Фото: vistanews.ru

Япония предложила России отказаться от взаимных прав на требование компенсаций по Курильским островам. Об этом в ночь с понедельника на вторник пишет издание Yomiuri.

По данным источников газеты, соответствующий документ предлагают подписать вместе с мирным договором между двумя странами. Пункт об отказе от взаимных претензий содержится в совместной советско-японской декларации 1956 года, но ранее японское правительство полагало, что оно вправе требовать от Москвы компенсации в пользу государства и бывших жителей острова. В результате к настоящему моменты Япония готова сама уплатить компенсации бывшим жителям островов, которых насчитывается 6 тыс. человек. При этом японская сторона считает, что ответные претензии у России вряд ли есть.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации двусторонних переговоров по Курилам. В январе 2019 года ожидается визит японских представителей МИД и премьер-министра Синдзо Абэ в Москву.В настоящий момент четыре острова Курильской гряды входят в состав Сахалинской области, их общее население не превышает 10 тыс. человек. Крупнейшие населенные пункты – город Курильск на острове Итуруп, поселки Южно-Курильск на острове Кунашир и поселки Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан. Япония считает эти четыре острова своими оккупированными территориями.

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Реплики

  1. 830 09.01.2019 at 09:16 - Reply

    доигрался питерский хулиган с японцами в поддавки. дипломатия путина по поводу островов это реинкарнация его дворового детства в сообществе шпаны где можно было обещать и не выполнять если ты сильнее, наё…ть и убегать если ты слабее. японцы этого не поймут. абэ уже растрезвонил что путин отдаст 2 острова и даже если наш вождь надует японцев он только навредит отношениям так как в Японии общественное мнение огромная сила. а если он отдаст 2 острова ещё хуже это согласно самурайской этики японцев уступка без боя — поведение слабака лузера со всеми вытекающими последствиями. путин сам выкопал яму отношениям между странами

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