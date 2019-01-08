СМИ: Япония предложила России отказаться от взаимных прав на компенсацию по Курилам Готова сама заплатить компенсацию бывшим жителям островов

Япония предложила России отказаться от взаимных прав на требование компенсаций по Курильским островам. Об этом в ночь с понедельника на вторник пишет издание Yomiuri.

По данным источников газеты, соответствующий документ предлагают подписать вместе с мирным договором между двумя странами. Пункт об отказе от взаимных претензий содержится в совместной советско-японской декларации 1956 года, но ранее японское правительство полагало, что оно вправе требовать от Москвы компенсации в пользу государства и бывших жителей острова. В результате к настоящему моменты Япония готова сама уплатить компенсации бывшим жителям островов, которых насчитывается 6 тыс. человек. При этом японская сторона считает, что ответные претензии у России вряд ли есть.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации двусторонних переговоров по Курилам. В январе 2019 года ожидается визит японских представителей МИД и премьер-министра Синдзо Абэ в Москву.В настоящий момент четыре острова Курильской гряды входят в состав Сахалинской области, их общее население не превышает 10 тыс. человек. Крупнейшие населенные пункты – город Курильск на острове Итуруп, поселки Южно-Курильск на острове Кунашир и поселки Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан. Япония считает эти четыре острова своими оккупированными территориями.