Все новости

09.01.19 / 18:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Электротранспорт Петербурга провез в новогодние праздники 3,6 млн пассажиров

Фото АБН

Электротранспорт Петербурга провез в новогодние праздники 3,6 млн пассажиров. Об этом в среду сообщил «Горэлектротранс».

Ежедневно на линию выходили 385 трамваев и 434 троллейбуса. Они работали по расписаниям выходного дня.

В частности, в новогоднюю ночь работали 27 трамваев и 14 троллейбусов. Они работали с 0:00 до 6:00 часов по семи трамвайным и пяти троллейбусным маршрутам. Ночью транспортом воспользовались около 13 тыс. пассажиров.

Отметим, метрополитен города перевез за новогоднюю ночь 232 тыс. пассажиров. В Рождество подземкой воспользовались 14,5 тыс. пассажиров.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,152 seconds.