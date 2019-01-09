Электротранспорт Петербурга провез в новогодние праздники 3,6 млн пассажиров

Электротранспорт Петербурга провез в новогодние праздники 3,6 млн пассажиров. Об этом в среду сообщил «Горэлектротранс».

Ежедневно на линию выходили 385 трамваев и 434 троллейбуса. Они работали по расписаниям выходного дня.

В частности, в новогоднюю ночь работали 27 трамваев и 14 троллейбусов. Они работали с 0:00 до 6:00 часов по семи трамвайным и пяти троллейбусным маршрутам. Ночью транспортом воспользовались около 13 тыс. пассажиров.

Отметим, метрополитен города перевез за новогоднюю ночь 232 тыс. пассажиров. В Рождество подземкой воспользовались 14,5 тыс. пассажиров.