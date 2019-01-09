Глава Минфина США обсудит с Конгрессом санкции против активов Дерипаски – СМИ Встреча якобы намечена на четверг

Министр финансов США Стивен Мнучин встретится с конгрессменами-демократами для обсуждения возможности снятия санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом в среду передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, встреча якобы запланирована на четверг, 10 января. Bloomberg указывает, что мероприятие является ответом на совместное письмо председателей семи комитетов Палаты представителей Конгресса США с просьбой отложить снятие санкций.

Ранее сообщалось, что главы комитетов хотят удостовериться в оправданности решения снятия ограничительных мер с компаний Дерипаски. Они хотели бы получить ответы на свои вопросы от Минфина США. На новостях акции «Русала» и En+ подешевели на бирже.