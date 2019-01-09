Строительство новой ледовой арены вместо СКК решили начать в 2020 году

Строительство новой ледовой арены вместо СКК решили начать в 2020 году. Об этом в среду сообщил заместитель председателя Совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев.

Как передает «Фонтанка» слова Медведева, в течение года необходимо подготовить проект. В частности, необходимо провести тендерные процедуры и выбрать подрядчика. По мнению Медведева, на это достаточно времени.

Отметим, ранее власти Петербурга обсуждали возможность сохранение здания СКК. Смольный заявил, что готов выделить деньги на его реконструкцию. Бывший тогда вице-губернатором Игорь Албин сообщил, что власти могут выделить 6 млрд рублей.