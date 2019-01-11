В Петербурге на доме по улице Чехова появилась репродукция картины Пикассо На стене дома 1/12

В Петербурге на доме по улице Чехова появилась репродукция картины «Портрет поэта Сабартеса» Пабло Пикассо. Об этом стало известно в пятницу.



Репродукцию вывесила петербургская художница Ульяна Полоз. «Портрет поэта Сабартеса» расположен на стене дома 1/12 по улице Чехова.

Отметим, это не первая подобная работа художницы. В рамках своего проекта Outingsprojectspb Полоз расклеивает известные картины на улицах Петербурга. Так на том же доме 1/12 по улице Чехова в августе 2018 года появилась «Любительница абсента» Пабло Пикассо. Свои работы художница публикует в Instagram.