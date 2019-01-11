Все новости

11.01.19 / 21:22 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на доме по улице Чехова появилась репродукция картины Пикассо

На стене дома 1/12

Фото: Instagram

В Петербурге на доме по улице Чехова появилась репродукция картины «Портрет поэта Сабартеса» Пабло Пикассо. Об этом стало известно в пятницу.

Репродукцию вывесила петербургская художница Ульяна Полоз. «Портрет поэта Сабартеса» расположен на стене дома 1/12 по улице Чехова.

Отметим, это не первая подобная работа художницы. В рамках своего проекта Outingsprojectspb Полоз расклеивает известные картины на улицах Петербурга. Так на том же доме 1/12 по улице Чехова в августе 2018 года появилась «Любительница абсента» Пабло Пикассо. Свои работы художница публикует в Instagram.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.