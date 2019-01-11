Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за плохой постройки домов на Ропшинском шоссе Проверку провела прокуратура

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело из-за плохой постройки домов на Ропшинском шоссе. Об этом в пятницу сообщила прокуратура города.

Прокуратура выявила признаки преступления по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности жизни. Ведомство передало все материалы в следственные органы, где приняли решение возбудить уголовное дело.

Прокуратура проверила комплекс жилых домов на Ропшинском шоссе по просьбе врио губернатора Александра Беглова. Ведомство изучило технические заключения об аварийном состоянии межквартирных стен в более чем 68 квартирах, а также опросило сотрудников строительной компании и администрации района.

Отметим, ранее в пятницу прокуратура города выдала предписания управляющим компаниям. Ведомство заявило, что они не очищали крыши домов от снега и наледи. Также прокуратура выдала предписание организации из-за плохой очистки тротуаров.