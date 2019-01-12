Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника Его подозревают в шпионаже

Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника Ван Вэйцзина. Об этом компания сообщила в субботу.

Организация отметила, что инцидент может негативно повлиять на ее имидж, передает информационный портал Sina. Huawei уточнила, что расторгла трудовой контракт с Вэйцзином в соответствии с правилами трудового кодекса компании.

Напомним, Вэйцзин арестован в декабре. Его подозревают в шпионаже. В Польше заявили, что задержание Вэйцзина не связано с его работой в компании Huawei.