Беглов поручил создать сайт с информацией о новых соцучреждениях Петербурга В настоящий момент создаются паспорта микрорайонов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил создать сайт с информацией о новых социальных учреждениях города. Об этом он заявил в субботу во время объезда Калининского района, передает администрация главы города.

В настоящий момент власти Петербурга создают паспорта микрорайонов, отметил врио губернатора. Он считает, что социальная инфраструктура должна быть в шаговой доступности от жилья. «Жители, которые покупают квартиру, должны знать, что они покупают не просто жилье, а социальную среду», — добавил Беглов.

Напомним, в субботу глава города посетил Калининский район Петербурга. Он осмотрел создаваемые и реставрируемые социальные объекты. В частности, Беглов проинспектировал создание школы и стрелкового комплекса.