СМИ: Сеть электроники «Кей» к марту закроет магазины в Петербурге Якобы может передать точки сети DNS

Магазины сети электроники и компьютерной техники «Кей» на Новосмоленской набережной, в ТЦ «Сити-Молл» и на Гаккелевской улице прекратят работу в феврале, а остальные точки будут работать как минимум до марта. Об этом накануне пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По информации издания, после этого торговые точки, вероятно, «перейдут под другой бренд». На площадках ритейлера может начать работу федеральная сеть DNS, которая арендует у «Кей» его собственные помещения, рассказали собеседники интернет-газеты.

Кроме того, петербургский ритейлер переуступит права на часть площадей, которые арендует в ТЦ, а остальные точки закроет, указывает «Фонтанка». Компания якобы откажется и от распределительного центра, который снимает, а также расформирует транспортный отдел. В свою очередь DNS получит права на бренд «Кей», но пока не ясно, будет ли его использовать, отмечает издание.

Получить комментарий у совладельца и гендиректора «Кей» Михаила Иващенко изданию не удалось. Гендиректор и совладелец DNS Дмитрий Алексеев не подтвердил, но и не опроверг информацию.

Добавим, сеть «Кей» была основана в 1991 году. По данным сайта компании, в Петербурге работает 20 магазинов сети, еще восемь – в регионах. Штат компании составляет около 1,5 тыс. человек.