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13.01.19 / 15:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Роспотребнадзор изъял более 125 тонн икры за новогодние каникулы

Нашел нарушения в каждой пятой торговой точке

В период новогодних праздников Роспотребнадзор изъял около 125,6 тонн икры ценных пород рыб входе проверок торговых точек. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.

По данным на 10 января специалисты проверили порядка 2,5 тыс. объектов, обнаружив нарушения при реализации икры в каждой пятой точке. Кроме того, было выявлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией.

В результате сотрудники управлений Роспотребнадзора составили около полутысячи протоколов об административных правонарушениях, а также наложили штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей. При этом восемь материалов дел направлено в следственные органы.

Осенью прошлого года стало известно, что в России планируют ввести добровольную маркировку черной икры и другой продукции из ценных пород водных биоресурсов. Сообщалось, что тестирование проекта может начаться в ближайшие месяцы. При этом, согласно предварительным данным Росрыболовства, стоимость продукции из-за этого не изменится.

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