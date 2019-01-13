Синоптики предупредили о «сложной обстановке» на дорогах Петербурга из-за снега Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градуса

В понедельник, 14 января, на петербургских дорогах ожидается сложная обстановка из-за снега. Такой прогноз в воскресенье приводится на сайте «Северо-Западного УГМС».

По данным специалистов, снег будет идти небольшой, днем – умеренный и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, а днем поднимется до -1…+1 градуса.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки дорожники Петербурга вывезли около 57 тыс. куб. м снега. В работах было задействовано более 1,15 тыс. спецмашин. Они вывозили снег со всех районов города. На Дворцовой площади работали 20 самосвалов.