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13.01.19 / 16:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики предупредили о «сложной обстановке» на дорогах Петербурга из-за снега

Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градуса

Фото АБН

В понедельник, 14 января, на петербургских дорогах ожидается сложная обстановка из-за снега. Такой прогноз в воскресенье приводится на сайте «Северо-Западного УГМС».

По данным специалистов, снег будет идти небольшой, днем – умеренный и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, а днем поднимется до -1…+1 градуса.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки дорожники Петербурга вывезли около 57 тыс. куб. м снега. В работах было задействовано более 1,15 тыс. спецмашин. Они вывозили снег со всех районов города. На Дворцовой площади работали 20 самосвалов.

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