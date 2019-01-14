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14.01.19 / 16:04 Новости / Россия и мир

Ученые предложили новую теорию работы мозга

По которой каждая область новой коры создает собственные полные модели объектов


Джефф Хокинс и его коллеги из компании Numenta предложили новую «теорию тысячи мозгов». Об этом в понедельник пишет Naked Science со ссылкой на сайт компании.

Согласно новой теории, мозг не составляет единую сложную модель мира, а постоянно синхронизирует работу множества отдельных моделей. Неокортекс – новая кора, отвечающая за высшие функции мозга – создает и беспрерывно обновляет модель окружающего мира, объектов, людей и себя в нем. При этом механизм действий нейронов неокортекса не раскрыт.

По новой теории каждая область коры создает собственные полные модели объектов. При этом создается иллюзия целостного восприятия мира из-за дальних связей, синхронизирующих эти области. Из этого следует, что неокортекс работает не по принципу иерархического формирования единой модели мира – множество «малых» моделей взаимодействует между собой по сложному сетевому принципу.

Отметим, в пятницу, 11 января, стало известно, что ученые обнаружили взаимосвязь между некоторыми мозговыми клетками женщин и прочностью их костей. Оказалось, что при блокировке некоторого набора сигналов этих клеток у женщин формируются более прочные кости. Кроме того, крепкими кости могут оставаться и в пожилом возрасте.

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