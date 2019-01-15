Компания Саида Гуцериева вложилась в криптоплатформу в Беларуси Вместе с компанией VP Capital

Компания Larnabel Ventures члена совета директоров группы «Сафмар» Саида Гуцериева вложилась в запуск платформы для торговли и инвестиций криптовалютами в Беларуси currency.com. Об этом стало известно во вторник.

Еще одним инвестором проекта стала компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, пишет РБК. По словам источников издания, суммарный объем инвестиций составил порядка $10 млн. Доля каждой компании и условия сделки не раскрываются.

Добавим, по итогам 2019 года биржа рассчитывает получить около $70 млн выручки. Зарабатывать она планирует на комиссиях, которые составят от 0,2 до 1,5% за операцию, уточняет издание. При этом проводить сделки на бирже смогут как клиенты из Беларуси, так и из других стран. Исключение составляют США и государства из черного списка FATF (Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).