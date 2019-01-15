Петербург обошел Москву в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира Всего в списке пять российских городов

Петербург занял 182 место в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов мира («Индекс качества жизни 2019»), который составил исследовательский сервис Numbeo. Об этом стало известно во вторник.

Всего в списке пять российских городов. Первым из них стал Нижний Новгород, занявший 109 строчку, третье место досталось Москве (191 позиция), затем идут Екатеринбург (199 строчка в рейтинге) и Новосибирск (206 место).

В пятерку лидеров рейтинга вошли Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), а также Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария). На последнем, 226 месте специалисты разместили Каракас (Венесуэла). Добавим, Numbeo составляет рейтинг с помощью формулы. Эксперты учитывают индекс покупательной способности жителей, загрязнение, соотношение цены на жилье к доходу горожан, прожиточный минимум, безопасность, здравоохранение, дорожный трафик и климат.