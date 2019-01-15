Все новости

15.01.19 / 09:23 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

Петербург обошел Москву в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира

Всего в списке пять российских городов

Фото АБН

Петербург занял 182 место в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов мира («Индекс качества жизни 2019»), который составил исследовательский сервис Numbeo. Об этом стало известно во вторник.

Всего в списке пять российских городов. Первым из них стал Нижний Новгород, занявший 109 строчку, третье место досталось Москве (191 позиция), затем идут Екатеринбург (199 строчка в рейтинге) и Новосибирск (206 место).

В пятерку лидеров рейтинга вошли Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), а также Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария). На последнем, 226 месте специалисты разместили Каракас (Венесуэла). Добавим, Numbeo составляет рейтинг с помощью формулы. Эксперты учитывают индекс покупательной способности жителей, загрязнение, соотношение цены на жилье к доходу горожан, прожиточный минимум, безопасность, здравоохранение, дорожный трафик и климат.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.