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16.01.19 / 18:18 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов обсудил с ветеранами и блокадниками празднование 27 января

Пообещал, что смогут посмотреть парад

Фото Смольного

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с ветеранами и блокадниками празднование Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в Смольном сообщили в среду.

Беглов поддержал инициативу ветеранов прийти 27 января на Дворцовую площадь с портретами родных, погибших в блокаду, и воинов, защищавших Ленинград, а также принести плакаты с названиями предприятий, школ и других учреждений, работавших в годы блокады. Врио губернатора также пообещал, что горожане смогут посмотреть парад на Дворцовой площади. После окончания парада оркестр исполнит мелодии военных лет, а на площади будет работать полевая кухня.

Напомним, ранее Беглов подписал постановление о единовременной денежной выплате жителям блокадного Ленинграда и защитникам города к юбилейной дате. Из городского бюджета на это выделено более 1,7 млрд рублей. Выплаты начнутся 24 января.

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