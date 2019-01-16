Беглов обсудил с ветеранами и блокадниками празднование 27 января Пообещал, что смогут посмотреть парад

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с ветеранами и блокадниками празднование Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в Смольном сообщили в среду.

Беглов поддержал инициативу ветеранов прийти 27 января на Дворцовую площадь с портретами родных, погибших в блокаду, и воинов, защищавших Ленинград, а также принести плакаты с названиями предприятий, школ и других учреждений, работавших в годы блокады. Врио губернатора также пообещал, что горожане смогут посмотреть парад на Дворцовой площади. После окончания парада оркестр исполнит мелодии военных лет, а на площади будет работать полевая кухня.

Напомним, ранее Беглов подписал постановление о единовременной денежной выплате жителям блокадного Ленинграда и защитникам города к юбилейной дате. Из городского бюджета на это выделено более 1,7 млрд рублей. Выплаты начнутся 24 января.