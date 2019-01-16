Полиция Самарской области при обыске изъяла 5 кг марихуаны И кусты каннабиса

Полиция Самарской области при обыске у местного жителя изъяла 5 кг марихуаны. Об этом в ГУ МВД по региону сообщили в среду.

Также сотрудники правоохранительных органов нашли у мужчины кусты растений в емкостях с землей. Экспертиза установила, что растение является каннабисом.

В настоящий момент владелец находок задержан. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств.

Отметим, накануне полицейские Самарской области пресекли попытку сбыта наркотиков. Сбытчика задержали в Тольятти. При нем обнаружили более девяти кг наркотиков. На него возбудили уголовное дело.