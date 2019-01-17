Детского омбудсмена в Петербурге ограбили на 297 тыс. рублей

Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светлану Агапитову ограбили на 297 тыс. рублей. Об этом в четверг пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, Агапитова обратилась в полицию Центрального района в среду, 16 января. Она заявила о списании денег с трех своих банковских карт Сбербанка. Омбудсмен предположила, что это могло произойти с 18 декабря по 15 января. Полиция возбудила уголовное дело.
Отметим, накануне после обращения Агапитовой в комитет по транспорту кондукторам запретили высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Комитет подготовил единый регламент действий при обнаружении несовершеннолетнего безбилетника для «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса». Отмечалось, что наказание является несоизмеримым нарушению. На неизвестной территории ребенок может оказаться в опасности.
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Реплики
Странно, что она сразу не узнала о пропаже? Неужели у неё мобильный банк не стоит? Во всяком случае, надеюсь, что вора найдут, а к своим картам надо относиться внимательнее.