Детского омбудсмена в Петербурге ограбили на 297 тыс. рублей Возбуждено уголовное дело

Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светлану Агапитову ограбили на 297 тыс. рублей. Об этом в четверг пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, Агапитова обратилась в полицию Центрального района в среду, 16 января. Она заявила о списании денег с трех своих банковских карт Сбербанка. Омбудсмен предположила, что это могло произойти с 18 декабря по 15 января. Полиция возбудила уголовное дело.

Отметим, накануне после обращения Агапитовой в комитет по транспорту кондукторам запретили высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Комитет подготовил единый регламент действий при обнаружении несовершеннолетнего безбилетника для «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса». Отмечалось, что наказание является несоизмеримым нарушению. На неизвестной территории ребенок может оказаться в опасности.