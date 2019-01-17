Все новости

17.01.19 / 11:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Детского омбудсмена в Петербурге ограбили на 297 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело

Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светлану Агапитову ограбили на 297 тыс. рублей. Об этом в четверг пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, Агапитова обратилась в полицию Центрального района в среду, 16 января. Она заявила о списании денег с трех своих банковских карт Сбербанка. Омбудсмен предположила, что это могло произойти с 18 декабря по 15 января. Полиция возбудила уголовное дело.

Отметим, накануне после обращения Агапитовой в комитет по транспорту кондукторам запретили высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Комитет подготовил единый регламент действий при обнаружении несовершеннолетнего безбилетника для «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса». Отмечалось, что наказание является несоизмеримым нарушению. На неизвестной территории ребенок может оказаться в опасности.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. гость 17.01.2019 at 14:51 - Reply

    Странно, что она сразу не узнала о пропаже? Неужели у неё мобильный банк не стоит? Во всяком случае, надеюсь, что вора найдут, а к своим картам надо относиться внимательнее.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.