«Газпром» сообщил об отмене ареста швейцарских активов Обеспечительные меры были наложены на права требования «Газпрома» к Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

Госкорпорация «Газпром» сообщила, что суд в Швейцарии отменил постановление об аресте акций «Газпрома» в проектах Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Пресс-релиз компании опубликован в четверг.

Ранее обеспечительные меры были наложены только на права требования «Газпрома» к обеим компаниям, пишет «Интерфакс». Суд швейцарского кантона Цуг вынес решение о наложении обеспечительных мер в прошлом году зимой, весной «Газпром» его оспорил.

Арест активов связан с судебной тяжбой «Нафтогаза» и «Газпрома», которая идет с 2014 года. Контракт на транзит газа действует до начала следующего года. Стокгольмский арбитраж в феврале прошлого года обязал «Газпром» выплатить украинской компании около $,56 млрд за недопоставку газа.