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17.01.19 / 17:44 Новости / Петербург и Ленобласть

В день 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдет минута молчания

А на пенсионные счета жителей блокадного города начислят денежные выплаты

В Петербурге в день 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда пройдет минута молчания. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Смольного.

Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов во время обсуждения мероприятий, посвященных годовщине. Он призвал провести торжества «на самом высоком уровне». Кроме того, он распорядился проверить и, в случае необходимости, привести в порядок памятные места блокады.

Подготовка к торжествам уже началась. На пенсионные счета жителей блокадного города 24 января начислят денежные выплаты. А траурное возложение цветов на Пискаревском кладбище начнется в 11:00 по московскому времени 26 января.

Торжественный парад начнется в 10:00 27 января на Дворцовой площади. В нем будет задействовано 2,5 тыс. военных и 79 единиц техники. Ветеранам и блокадникам предоставят сидячие места. По словам врио губернатора, это «парад памяти», поэтому форма военнослужащих и техника будет стилизована под времена Великой Отечественной войны.

Отметим, волонтеры Победы раздадут 400 тыс. «лент Ленинградской победы». Акция пройдет 18 января у десяти станций метро. А с 25 по 27 января раздача пройдет возле всех станций. Все дни волонтеры будут раздавать ленты с 17 до 18 часов по московскому времени.

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