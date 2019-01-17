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17.01.19 / 18:39 Новости / Россия и мир / Экономика

ПФР намерен в 2019 году сократить несколько тысяч сотрудников

В ходе оптимизации

Коллаж АБН

Пенсионный фонд России (ПФР) намерен в текущем году сократить несколько тысяч сотрудников. Об этом председатель фонда Антон Дроздов сообщил в четверг.

Организация планирует продолжить оптимизацию численности сотрудников, передает РБК слова Дроздова. Он отметил, что оптимизация связана со структурной перестройкой внутри ПФР.

В настоящий момент фонд заканчивает подготовку «дорожной карты» по оптимизации. Ее утвердят в ближайшие месяцы, уточнил председатель.

По его словам, ПФР утвердил план по использованию структуры Фонда социального страхования – гражданин сможет получить в отделении фонда услуги ПФР, и наоборот. Также Пенсионный фонд намерен активно использовать МФЦ и расширить возможности личного кабинета на госуслугах. Это позволит фонду обслуживать граждан в удаленном доступе, сократить число сотрудников на районном уровне и «укрепить персонал на уровне субъекта» России.

Отметим, в ПФР работают 108,8 тыс. человек. Это данные из отчета организации за 2017 год. Большая часть женщины, также около половины сотрудников работают в ПФР более 10 лет. Фонд сократил численность персонала на 10% в 2017 году.

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