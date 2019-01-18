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18.01.19 / 20:46 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

DNS подтвердила покупку сети магазинов «Кей»

Стоимость неизвестна

Фото «Кей»

DNS подтвердила покупку сети магазинов «Кей». Соответствующее заявление сделал директор и основатель DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook.

По его словам, сделку закроют до конца I квартала текущего года. Стоимость компании он не назвал.

Алексеев отметил, что сделка пройдет «максимально незаметно» для клиентов и сотрудников сети «Кей». Магазины продолжат работать, а DNS будет поддерживать гарантию ранее приобретенных товаров.

Отметим, «Кей» является петербургской сетью по продаже техники. Согласно сайту организации, в Петербурге и других регионах работает 28 магазинов. Ранее в январе СМИ сообщили, что «Кей» намерена закрыть точки продаж. Причина – продажа сети DNS.

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