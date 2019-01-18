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18.01.19 / 08:58 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались на Росгвардию

Подозревают, что Росгвардия хочет установить монополию на охрану объектов ТЭК

Фото АБН

Крупнейшие нефтяные компании России – «Лукойл», «Газпромнефть», «Субур» и «Татнефть» — написали письмо с жалобой на Росгвардию секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву. Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ».

Глав компаний поставили подпись под сообщением о том, что количество предписаний со стороны Росгвардии к охране предприятий существенно выросло в последнее время. Нефтяники считают, что Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану. По мнению источников «Ъ», ведомство хочет усилить влияние в сфере охраны объектов ТЭК для монополизации услуг, в результате которой предсказуемо вырастет стоимость охраны.

При этом официальные комментарии от компаний «Коммерсанту» получить не удалось. Представитель «Росгвардии» в разговоре с «Ъ» назвал проблему надуманной, по его словам, с участниками рынка идет конструктивный диалог, который предусматривает возможность высказывать замечания. «Никаких облав и проверок, как в 90-е годы», — заверил Грибакин.

Напомним, «Росгвардия» создана в 2016 году. Новое силовое ведомство получило полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью. В 2018 году Росгвардия обещала провести 2800 проверок объектов ТЭК. В 2017 году – 2500 проверок. В настоящий момент «Росгвардия» работает на охране «Газпрома» и «Лукойла», следует из информации на сайте силового ведомства.

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