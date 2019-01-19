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19.01.19 / 13:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Местные жители вывесили плакаты с просьбами о помощи во время визита Беглова в Красногвардейский район

Полиция их сняла

Фото: Елена Владыкина / MR7

Местные жители вывесили плакаты с просьбами о помощи во время визита врио губернатора Петербурга Александра Беглова в Красногвардейский район. Глава города посетил в субботу квартал «Нова Охта».

По информации издания MR7.ru, плакаты появились на балконах домов с проспекта Маршака. На транспарантах было написано «Беглов, помоги» и «Проспект Маршака до 2038 года». На последнем речь идет о недостройке проспекта.

Сотрудник полиции вместе с работником управляющей компании сняли плакаты с балконов лестницы. Местная жительница сообщила, что плакатов было больше – их сняли полицейские.

Напомним, ранее администрация губернатора сообщила о визите Беглова в Красногвардейский район. Он посетил строящуюся школу рядом с ЖК «Новая Охта». Беглов поручил достроить сад в ближайшее время. Он должен принять детей 25 августа, заявил глава города.

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