Сирия закупила 200 тыс. тонн российской пшеницы с начала года В феврале намерена купить еще столько же

С начала 2019 года Сирия закупила в кредит около 200 тыс. тонн российской пшеницы. Такое заявление сделал гендиректор государственной Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим, передает накануне РИА Новости со ссылкой на газету al-Baath.

Он уточнил, что цена контракта — около 135 тыс. сирийских лир за тонну. Аналогичный контракт будет реализован в феврале, добавил Касим. Общее же количество контрактов по импорту пшеницы в 2019 году будет зависеть от объема местного производства — оценки будут получены в июле от фермеров.

По словам Касима, с 2015 года Сирия импортирует пшеницу только из России. Цена варьируется от 96 тыс. до 130 тыс. лир за тонну. В 2018 году организация заключила восемь контрактов на поставку пшеницы общим объемом 1,3 млрд тонн на 125 млрд сирийских лир, отмечает агентство.