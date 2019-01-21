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21.01.19 / 16:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Российские клиенты Visa потратили на новогодних праздниках за границей 20 млрд рублей

Это около $300 млн

Фото АБН

Российские клиенты платежной системы Visa потратили на новогодних праздниках за границей 20 млрд рублей. Об этом организация сообщила в понедельник.

Речь идет о периоде с 1 по 10 января, передает РБК. За это время заграницей россияне потратили около $300 млн.

В рублевом выражении траты граждан России выросли на 5,2%, в долларовом – сократились почти на 10%. В Visa отметили, что причина в росте курса доллара к рублю в прошлом году.

Больше всего россияне потратили в Италии — $29 млрд. Также большие траты были в ОАЭ и Таиланде — $22 млрд и $21 млрд соответственно.

Отметим, ранее Сбербанк сообщил, что траты россиян в новогодние праздники в 2019 году выросли. Они увеличились впервые за четыре года, отметили в кредитной организации. В среднем россияне потратили по 16,1 тыс. рублей. Это за период с 29 декабря по 7 января.

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