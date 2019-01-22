Беглов во время визита в Сестрорецк поиграл на аккордеоне и спел песню Недавно он назначил нового руководителя Курортного района, а в 1999-2002 годах сам занимал этот пост

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время визита в город Сестрорецк Курортного района поиграл на аккордеоне в детской музыкальной школе и спел вместе с учащимися гимназии №433 песню «Город над вольной Невой». Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Беглов посетил детскую музыкальную школу №20, гимназию №433, горбольницу №40 и проверил строительство детской поликлиники в Зеленогорске. Вместе с Бегловым по Сестрорецку проехала и новая глава района Наталья Чечина.

Педагоги и родители детской музыкальной школы обратились к Беглову с просьбой построить учебный корпус на 350 учащихся, так как помещений не хватает. При этом здание, возведенное в конце XIX века, должно остаться ее историческим филиалом.

Визит Беглова в гимназию № 433 совпал с проведением репетиции праздничного концерта, посвященного 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также Беглов проверил техническую оснащенность актового зала, библиотеки и столовой.

В горбольнице №40 Беглову показали новейшие медицинские технологии, которые применяют специалисты учреждения для восстановительного лечения. Кроме того, Беглов поручил завершить в июне-июле 2019 года все работы строительств Зеленогорского детского поликлинического отделения по адресу улица Комсомольская, участок 1 и завершение реконструкции шокового операционного отделения.

Напомним, ранее в январе Беглов подарил жителям Дома сопровождаемого проживания хлебопечку. Также врио губернатора Петербурга пообщался с подопечными центра. Он заявил, что город поможет центру выкупить помещения в соседнем доме для создания там трудовых помещений. Тогда же Беглов отметил необходимость расширения аналогичных центров для устройства бывших воспитанников интернатов и детских домов.

На прошлой неделе Беглов назначил главой Курортного района Наталью Чечину. В 1999-2002 годах он сам занимал этот пост.