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22.01.19 / 16:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Морской порт Петербурга: На складе с обрушившейся кровлей хранился металл

«Повреждение кровли одного из складов не имеет никакого отношения к неприятному запаху в Василеостровском районе»

На складе в Морском порту, на котором 19 января обрушилась кровля, хранился металл. Такое заявление во вторник опубликовал порт.

«Повреждение кровли одного из складов не имеет никакого отношения к неприятному запаху в Василеостровском районе. На складе хранился металл, который не представляет собой какой-либо угрозы для окружающих», — говорится в сообщении организации.

При этом администрация порта утверждает, что проверка следствия на транспорте, проведенная накануне, «опровергла утверждения некоторых СМИ об обрушении склада минеральных удобрений». В сообщении петербургского следственного отдела на транспорте опровержения нет, есть только информация о проверке обрушившихся перекрытий. Лабораторные анализы показали, что отравляющих и химически опасных веществ в воздухе нет, говорят следователи. Далее следствие продолжит проверку. С этим инцидентом василеостровцы связали неприятный запах, установившийся на острове в выходные.

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