На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге построят шесть супертраулеров за $600 млн В среду на предприятии заложили первое судно

На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге заложили первый супертраулер нового поколения проекта СТ-192 для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания». Об этом в среду сообщили в компании.

Всего на верфях планируется строительство шести траулеров серии – по два судна в год с интервалом три месяца между закладками. Общий объем инвестиций в строительство оценивается в $600 млн, добавили в «Русской рыбопромышленной компании».

Ожидается, что спуск первых двух траулеров произойдет в первой половине 2020 года. Строительство остальных планируется завершить до 2023 года.

В компании отмечают, что каждое новое судно будет рассчитано на вылов более 50 тыс. тонн рыбы в год. Это в два раза больше мощностей судов, которые в настоящее время есть у «РРПК». Кроме того, судна будут оборудованы современной фабрикой, что позволит осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Добавим, контракт между «Адмиралтейскими верфями» и «РРПК» на строительство шести супертраулеров (плюс три в опционе) был подписан осенью 2017 года. Технический проект выполнило ООО «Морское инженерное бюро – дизайн – СПб», а рабочий проект разрабатывает АО «КБ «Вымпел», уточняет РИА Новости.