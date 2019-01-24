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24.01.19 / 20:36 Новости / Россия и мир

Власти Москвы одобрили продление метро до «Внуково»

Откроют две новые станции

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрили продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта «Внуково». Об этом в четверг сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Метро продлят от станции «Рассказовка» до аэропорта. Протяженность нового участка линии составит 5,2 км. На участке откроют две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Власти Москвы планируют ввести участок в 2022 году.

Отметим, о возможном продлении метро до аэропорта стало известно в декабре. Заявление сделал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Он отметил, что работы по проектированию уже начаты.

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