СК по Петербургу возбудил более 100 дел на 445 млн рублей о невыплате зарплат в 2018 году В частности, против ЗАО «СМУ-11 «Метрострой», ООО «УралШахтСпецСтрой», ЗАО «Монтажное строительное управление № 78» и ООО «РИМИЗ»

По итогам 2018 года сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу возбудили 105 уголовных дел о невыплате зарплаты, из которых было расследовано 101 дело. Об этом в ведомстве рассказали в четверг.

По данным СК, размер причиненного ущерба по уголовным делам составил порядка 445 млн рублей, из которых задолженность погасили на 334 млн рублей. Кроме того, ведомство наложило обеспечительный арест на имущество на сумму более 172 млн рублей.

Отмечается, что ведомство возбудило и направило в суд несколько дел о невыплате крупных сумм по зарплате перед значительным количеством работников. В частности, речь идет о делах в отношении руководства ЗАО «СМУ-11 «Метрострой», ООО «УралШахтСпецСтрой», ЗАО «Монтажное строительное управление № 78» и ООО «РИМИЗ», уточнили в СК.

Напомним, в конце прошлого года в Петербурге прошли забастовки метростроителей. Работники требовали выплатить долги по зарплате. В результате в ситуацию вмешался Смольный. В начале январе сообщалось, что зарплаты за осень получили 6,5 тыс. сотрудников подрядных организаций ОАО «Метрострой».