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24.01.19 / 12:25 Новости / Россия и мир

Skoda дала название новой модели сегмента SUV

Название взято из языка коренного народа северной части Канады и Гренландии - инуитов

Фото: пресс-служба SKODA

Новая модель сегмента SUV автомобильной марки Skoda будет называться Kamiq. Об этом в компании сообщили в четверг.

Название было взято из языка коренного народа северной части Канады и Гренландии инуитов. Kamiq означает что-то настолько подходящее своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. Другой кроссовер с таким же названием уже представлен в Китае.

В рамках программы расширения модельного ряда производитель выпускает уже третью модель этого сегмента для европейского рынка. Новый автомобиль представят миру в марте этого года на Международном автосалоне в Женеве.

Модель разработала на платформе Modular Transverse Matrix (MQB). Новый компактный автомобиль идеально подходит и для ежедневных городских поездок, и для путешествий на природу. Модель будет реализовываться по доступной цене. Среди качеств кроссовера в компании отметили управляемость и маневренность, а также высокую посадку, отличную обзорность и увеличенный дорожный просвет.

Отметим, по стандартам номенклатуры бренда название моделей в сегменте SUV начинаются на букву K и заканчиваются на Q. Международный салон в Женеве пройдет с 5 по 17 марта этого года.

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