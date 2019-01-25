Беглов не уверен в своем участии в выборах губернатора Он считает общую организацию жизнедеятельности Петербурга в повседневном режиме важнейшим достижением

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга выразил сомнение в своем участии в выборах губернатора города в сентябре 2019 года. Об этом он сообщил накануне в интервью телеканалу «78″.

Он подчеркнул, что сначала необходимо самому определиться, сможет ли он справиться с городскими проблемами. «А второе — получится ли у меня завоевать доверие горожан. Время покажет», — добавил Беглов.

Градоначальник отметил общую организацию жизнедеятельности Петербурга в повседневном режиме как свое важнейшее достижение с начала работы на посту губернатора. «Сегодня город полностью управляем», — сказал Беглов.

Напомним, накануне Беглов назвал Петербург одним из безопаснейших городов России. Уровень преступности в городе за год снизился на 2,7%. В городе совершается 960 преступлений на 100 тыс. человек. Это ниже среднероссийского показателя, который достигает 1355.