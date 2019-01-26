В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сайта «Яндекс.Расписания».
По данным сервиса на 19:14 часов, всего задержано 36 рейсов. Большая часть из аэропорта «Шереметьево» — 24 вылета.
Также отменены восемь рейсов. Из «Домодедово» — семь рейсов, из «Внуково» — один.
Напомним, в субботу в Москве началась метель. Накануне «Аэрофлот» предупредил о возможных задержках вылетов из Москвы. Авиакомпания отменила более 130 рейсов. Также о возможных задержках предупредил Utair.
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