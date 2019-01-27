Аналитики назвали вероятный курс доллара на февраль Может составить 65,5-68 рублей за «американца»

При отсутствии всплесков на внешнем фоне в начале февраля курс доллара, скорее всего, будет находиться вблизи текущих значений. Такое мнение высказала финансовый аналитик Анна Бодрова, пишет в воскресенье «Российская газета».

В целом же в феврале, по оценкам эксперта, вероятный диапазон для курса доллара составит 65,5-68 рублей за «американца». При этом около нижней границы коридора могут проявиться активные покупки доллара, считает Бодрова.

По ее словам, на курс будет оказывать влияние увеличивающиеся присутствие Центробанка РФ на внутреннем валютном рынке, а также колебания цен на нефть на фоне политического кризиса в Венесуэле. Кроме того, в России продолжает нарастать инфляция (по оценке эксперта, в январе прирост составит, вероятно, 0,8-1% к декабрю).

С другой стороны, аналитик отмечает спрос на рубль со стороны инвесторов carry trade. «Российский рубль на фоне соседей по сектору развивающихся валют выглядит привлекательно, поэтому точечные всплески оптимизма тут не исключены», — говорит Бодрова.

Добавим, Центробанк РФ установил курс доллара на выходные и понедельник на уровне 65,9170 рублей. Официальный курс евро в настоящий момент составляет 74,6312 рублей.