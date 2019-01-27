Все новости

27.01.19 / 11:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Путин распорядился выделить 150 млн рублей на новую экспозицию музея блокады в Петербурге

Исполнение проверит полпред президента в СЗФО

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства 150 млн рублей для частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» в Петербурге. Сообщение об этом в воскресенье размещено на сайте Кремля.

Проконтролировать эффективность расходования средств, а также предоставить в президентскую администрацию отчет поручено Минкультуры РФ. Проверить исполнение распоряжения должен будет полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Добавим, в Петербурге также хотят построить новый Музей блокады и обороны Ленинграда. Предполагается, что он появится на Смольной набережной. Планируется, что комплекс объединит выставочные пространства и парк, а также научно-исследовательский и образовательный центр, мемориал, общедоступные архив и библиотеку, фондохранилище. В конце прошлого года конкурс на проектные и изыскательские работы отменили.

Читайте также: В Петербурге рассказали, каким будет новый музей блокады

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

120 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.