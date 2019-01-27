Путин распорядился выделить 150 млн рублей на новую экспозицию музея блокады в Петербурге Исполнение проверит полпред президента в СЗФО

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства 150 млн рублей для частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» в Петербурге. Сообщение об этом в воскресенье размещено на сайте Кремля.

Проконтролировать эффективность расходования средств, а также предоставить в президентскую администрацию отчет поручено Минкультуры РФ. Проверить исполнение распоряжения должен будет полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Добавим, в Петербурге также хотят построить новый Музей блокады и обороны Ленинграда. Предполагается, что он появится на Смольной набережной. Планируется, что комплекс объединит выставочные пространства и парк, а также научно-исследовательский и образовательный центр, мемориал, общедоступные архив и библиотеку, фондохранилище. В конце прошлого года конкурс на проектные и изыскательские работы отменили.

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