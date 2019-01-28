«Лукойл» планирует построить угольный терминал в Ленобласти Проектной мощностью до 15 млн тонн угля в год

Компания «Лукойл» рассматривает возможность строительства сухогрузного терминала по перевалке кокса, угля и окатышей в Высоцке Ленинградской области. Об этом в понедельник рассказали в правительстве региона.

Предполагается, что на первом этапе грузооборот «СПК Высоцк» составит до 7 млн тонн в год к 2021 году. Полная мощность по плану составит до 15 млн тонн.

В пресс-службе отметили, что в результате будет создано около 160 рабочих мест. Сумма возможных инвестиций не указана.

Напомним, летом прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Высоцк. Сообщалось, что это один из шагов для строительства отгрузочного терминала. Проект реализуется за счет ПАО «Газпром».