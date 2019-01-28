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28.01.19 / 18:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Количество обращений в «МФЦ для бизнеса» Ленобласти выросло на 57% в 2018 году

Среди популярных причин обращения – оформление недвижимости и постановка на миграционный учет

Фото newkaliningrad.ru

По итогам 2018 года количество обращений юрлиц и индивидуальных предпринимателей в многофункциональные центры для бизнеса Ленобласти выросло на 57% год к году. Такие данные в понедельник приводит пресс-служба областной администрации.

Всего в прошлом году предприниматели обратились в такие МФЦ более 123 тыс. раз. Наиболее востребованными услугами стали оформление недвижимости и постановка на миграционный учет, а также консультации о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса и регистрация на портале «Бизнес-навигатор МСП».

Добавим, в 2018 году «МФЦ для бизнеса» добавили в перечень более 150 новых услуг. В текущем году центры начнут принимать документы на получение субсидий, отметили в пресс-службе. Кроме того, ожидается, что будут добавлены услуги по бухгалтерскому учету, финансовому аудиту, налоговому консультированию и другие.

Напомним, проект «МФЦ для бизнеса» запустили в Ленобласти в 2016 году. В настоящее время специализированные офисы есть в Гатчинском, Всеволожском, Тихвинском, Выборгском и Киришском районах. В прошлом году в Кингисеппе открылось первое в регионе бизнес-окно для оказания услуг на базе банка.

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