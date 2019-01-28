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28.01.19 / 10:07 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Минфин США снял санкции с En+, «Русала» и ОАО «ЕвроСибЭнерго»

Но не с Олега Дерипаски

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 27 января отменило санкции, которые были наложены на российские компании En+, «Русала» и ОАО «Евросибэнерго». Об этом накануне сообщили на сайте Казначейства.

Отмечается, что снятию санкций предшествовало уведомление, представленное Конгрессу США 19 декабря 2018 года. В ведомстве подчеркнули, что по условиям исключения из санкционного списка выполнены: американская сторона потребовала сокращения прямого и косвенного участия Олега Дерипаски в компаниях и ослабления его контроля. При этом он сам все еще находится под действием санкций.

Ведомство рассчитывает, что большая часть членов советов директоров этих компаний будут независимыми, «в том числе американскими и европейскими лицами». Кроме того, подчеркивается важность отсутствия «деловых, профессиональных, семейных» связей директоров с Дерипаской и другими лицами, включенными в санкционный список.

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