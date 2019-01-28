Пользователи «ВКонтакте» смогут архивировать записи Пока функция доступна только в веб-версии

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию, которая позволяет пользователям архивировать записи на своей странице. Об этом в понедельник рассказал управляющий директор компании Андрей Рогозов.

В настоящее время функция доступна для веб-версии «ВКонтакте», в ближайшее время ее добавят и на мобильные устройства. При добавлении записи в архив, она будет доступна только пользователю, а при желании ее можно восстановить для общего доступа. При этом скрыть записи можно как по отдельности, так и за выбранный период.

Ранее «ВКонтакте» запустила каталог подкастов. Раздел с аудиозаписями доступен в мобильном приложении социальной сети. Подкасты разбиты по темам, отдельно собраны и недослушанные выпуски.