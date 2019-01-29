СМИ: Структуры Пригожина решили заняться предвыборной кампанией Беглова Они борются за это с администрацией президента

Структуры предпринимателя Евгения Пригожина решили заняться предвыборной кампанией ври губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом во вторник сообщили источники, близкие к администрации президента России.

Как передает «Дождь» слова собеседников, команда Пригожина пытается взять контроль над кампанией Беглова. Они борются за нее с представителями администрации президента. В частности, с политтехнологами руководителя кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева и командой вице-губернатора Любови Совершаевой. Пригожин продвигает политтехнолога Ярослава Игнатовского.

По мнению одного из источников, все дальнейшие выборы в регионе зависят от того, кто получит контроль над данной кампанией. Негласный конкурс будет идти до лета 2019 года, уточнил источник.

Напомним, ранее РБК сообщило названия СМИ, которые связаны с Пригожиным. По данным «Медиалогии», с октября 2018 года по январь 2019 года в данных изданиях появилось более тысячи положительный новостей о Беглове. Больше всего таких новостей вышло в «Невских новостях», РИА ФАН и «Инфореактор».